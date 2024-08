Erste grüne Plakatserie: „Bäume oder Beton?“

Die erste Werbewelle der Grünen kostet knapp 1,5 Millionen Euro. Neben zwei Radiospots werben die Grünen nunmehr mit vier Sujets um Stimmen, auf einem davon ist Kogler selbst abgebildet und ruft dazu auf, „Vernunft und Zuversicht“ zu wählen. „Wir denken an morgen und die zukünftigen Generationen“, unterstrich Kogler bei der Präsentation in der Strandbar Herrmann am Wiener Donaukanal.