Moped-Rowdy (16) verletzt bei Flucht Polizist

Polizist am Fuß verletzt

In Vomp (Bezirk Schwaz) konnte das Moped schließlich doch kurz angehalten werden. Der Fahrer, ein 16-jähriger Einheimischer, wollte sich jedoch nicht lange aufhalten lassen. „Er flüchtete abermals mit dem Moped, wobei einer der Beamten am Fuß verletzt wurde“, so die Ermittler.