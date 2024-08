Unmut über Besuch von Wandervolk im Südburgenland

Der Aufforderung ist man auch nachgekommen, der Tross nach Unterwart auf das ehemalige Gelände der Firma Kika abgezogen. Aber auch dort ist man nicht glücklich, wie Ortschef Hannes Nemeth sagt: „Laut dem Grundeigentümer gibt es dafür keine Genehmigung.“ Das Wandervolk selbst will aber erst in etwa zwei Wochen weiterreisen. Bis dahin bietet man Handwerksdienste an. Vor diesen Hausgeschäften wird immer wieder abgeraten – die Kosten sind extrem hoch.