Fast täglich gibt es neue Einbruchsmeldungen

Auch in Winden am See haben die Einbrecher zugeschlagen. Ihr Ziel war Bereits Anfang Juli der „Eisdealer“ – nur ein paar Meter neben der B50 am Parkplatz vom Karl Wirt. Dort dürfte die Einbruchsserie ihren Ursprung genommen haben, davor war nämlich kein Fall bekannt, seitdem geht es aber Schlag auf Schlag. Fast täglich erfährt man von neuen Opfern.