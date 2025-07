Polit-Zoff um Müllverband spitzt sich weiter zu

Funktionäre üben Kritik an Landesgutachten

Zudem üben Verbandsfunktionäre scharfe Kritik am Gutachten des Landes: Jener soll nur einmal Kontakt mit dem Müllverband gehabt haben, während der Verbandsexperte monatelang Daten sammelte und Gespräche führte. Diese mangelnde Einbindung könnte das Landesgutachten deutlich nach unten verzerren, hieß es aus dem Verband. „Wenn ich mir allein die Rücklagen und Rückstellungen anschaue, kommen wir da auf ganz andere Zahlen“, so ein ÖVP-Bürgermeister zur Krone. Die Rede ist allein von rund 60 Millionen Euro an Rückstellungen für Deponiesanierungen sowie 50 Millionen Euro an Rücklagen für regionale Sammelstellen.