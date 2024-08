Verkauf Hunderter Patriot-Raketen an Deutschland

Deutschland muss Luftabwehr vervierfachen

Den neuen NATO-Verteidigungsplänen zufolge muss Deutschland seine Luftabwehr vervierfachen, um Infrastruktur und Streitkräfte im Falle ernster Spannungen oder eines Krieges zu schützen, wie vergangenen Monat aus Sicherheitskreisen verlautete. Deutschland hat seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine drei Patriot-Flugabwehrsysteme an Kiew abgegeben und verfügt selbst noch über neun Einheiten. Während des Kalten Krieges, als die Bundesrepublik an der NATO-Außengrenze lag, befanden sich noch 36 solcher Systeme im Bestand der Bundeswehr.