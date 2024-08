Collie „Makani“ hatte den richtigen Riecher

Gegen 22.50 Uhr wurde der 74-Jährige von Border Collie „Makani“ am Rand eines steilen Weges aufgefunden. Er lag am Bauch, war ansprechbar, jedoch äußerst geschwächt und dehydriert und drohte in das steil abfallende Bachbett abzurutschen. Die Freiwillige Feuerwehr half bei der Bergung, der Senior wurde in das Landesklinikum Waidhofen/Ybbs eingeliefert.