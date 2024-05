Vermisster Wanderer (71) musste im Wald schlafen

Aus steilem Gelände geborgen

In einem zweiten Anlauf, dieses Mal mit Unterstützung eines Diensthundes, waren die Rettungskräfte erfolgreich. Einsatzhund Oskar fand den Vermissten hinter einem Baum abseits des Wanderwegs. Der 71-Jährige war am Freitag in steil abfallendes Gelände geraten und war nicht in der Lage gewesen, ohne fremde Hilfe auf den Wanderweg zurückzukehren.