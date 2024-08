Palast gratuliert Anne mit liebem Kinderfoto

Fleißigstes Mitglied der Royal Family

Wie ihre Mutter gilt Anne als große Pferdeliebhaberin. In der Disziplin Vielseitigkeitsreiten nahm sie 1976 sogar an den Olympischen Spielen in Montreal teil. Als Präsidentin der British Olympic Association und Mitglied des Olympischen Komitees war sie auch bei den diesjährigen Spielen in Paris zu sehen.