Kate & William zollen „Super Trooper“ Anne Tribut

Das Prinzenpaar von Wales zollte Anne nämlich mit einer liebevollen Nachricht in ihren Instagram-Storys Tribut. „Super-Trooper!“, schrieben Kate und William dort, was so viel heißt wie „Super-Soldatin“, und was wohl als eine liebevolle Huldigung an Annes Kampfgeist für die royale Sache angesehen werden kann.