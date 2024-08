Beachvolleyball: In Villach wird jetzt gebaggert!

Spannendes Programm für Fans

Für diejenigen, die lieber beim Zusehen bleiben wollen: Die Kärntner Krone präsentiert in der BEACHZONE Villach am Samstag, 17. 8. und Sonntag, 18. 8. die Kärntner Landesmeisterschaft im Beachvolleyball – mit dabei: Staatsmeister, Olympiateilnehmer und Nationalspieler. Am Donnerstag, 22. 8. ab 17 Uhr kämpfen Teams diverser Villacher Firmen beim Firmenturnier (4 gegen 4), präsentiert von der Kärntner Sparkasse, um den Titel, am Samstag, 25. 8. und Sonntag, 25. 8. findet das Finale der Hobby-Beachtour statt. Für Spannung ist daher auf jeden Fall gesorgt!