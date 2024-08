„Cosi fan tutte“ überzeugte vollauf

Nach inspirierenden Darbietungen – etwa von Ausschnitten entsprechend bearbeiteter Opern von Richard Wagner – in der Lecher Kirche und Beethovens „Fidelio“ im Sportpark, bietet ihr das neue Lechwelten-Gebäude nun die Möglichkeit, aus dem Vollen schöpfen. Der Einzug in den jüngst eröffneten Mehrzweckbau im Zentrum der Gemeinde entspricht somit einer Zäsur in der Festivalgeschichte, die im Jahr 2012 begann. Kurz: Im nun angemessenen Rahmen lässt sich feiern, was man aufgebaut hat, denn sage keiner, dass es einfach wäre, in einer auf die Natur und den Sport konzentrierten Region mit anspruchsvoller Musik an sechs Abenden en suite einen Saal mit bis zu 600 Plätzen zu füllen