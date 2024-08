Froschkönig im Paradies

Mitten im türkisblauen Meer, während der sanfte Wind den Katamaran vorantreibt, taucht eine imposante Gestalt am Horizont auf. Ein Fels, mächtig und erhaben, erinnert auf den ersten Blick an einen gigantischen Froschkönig – fast so, als hätte die Karibik ihren eigenen Beschützer, der über die Insel Antigua und seine traumhaften Strände wacht. „Er ist unser stiller Wächter“, sagt Kapitän Jean-Pierre mit einem Augenzwinkern, während er das Steuer dreht und sowohl den Katamaran als auch die Aufmerksamkeit der Passagiere in Richtung eines Traumstrandes lenkt, der hinter einer Palmengruppe zum Vorschein kommt.