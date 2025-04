Waris Dirie debütierte erfolgreich als Künstlerin

Was Elton John damit zu tun hat

„Ich sehe die Leinwand und beginne zu malen. Das Bild passiert mir einfach. In dem Moment, in dem ich den Pinsel in die Hand nehme, gebe ich die Kontrolle ab“, so die Neo-Künstlerin. Inspiriert dazu wurde sie von niemand geringerem als Sir Elton John. Bei einem Besuch in seinem Anwesen blieben ihr nämlich keine schrägen Bühnenkostüme oder etwa ganze Sammlungen voller Auszeichnungen hängen – nein, Dirie war schwer beeindruckt von seiner Kunstsammlung und sollte diese so schnell nicht mehr vergessen ...