Jäger wurde bei Unglück von eigener Waffe getötet

Am Montag gegen 10 Uhr wurde die Polizei bzgl. der Auffindung einer Leiche im so genannten Weilhartsforst informiert. Ein Arbeitskollege hatten den Toten auf dem Forstweg bei seinem Auto liegend vorgefunden .Die vor Ort befindliche Waffe, ein Repetiergewehr, sowie die Munition wurde von den Polizeibediensteten sichergestellt. Die Identität des toten Mannes konnte geklärt werden – dabei handelte es sich um einen 54-jährigen Forstmitarbeiter aus dem Bezirk Braunau am Inn. Ein Fremdverschulden konnte aufgrund der Spurenlage ausgeschlossen werden.