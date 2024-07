Kogler betont: „Lena Schilling war richtige Wahl“

„Gibt viel Aggression im Netz, aber fühle mich nicht unmittelbar bedroht“

Knapp fragte ihn auch, ob er sich nach den Attentaten auf Donald Trump und den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico Sorgen vor Nachahmern auch in Österreich mache? Kogler: „Es gibt viel Aggression im Netz, aber ich fühle mich nicht unmittelbar bedroht und mache mir um mich keine Sorgen.“ Allerdings „müssen wir schon achtsam sein und auch in Österreich achtsam werden. Insgesamt ist es in Österreich noch besser, aber Garantie gibt's keine und deshalb muss man vor den Anfängen warnen.“