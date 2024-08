NEOS-Chefin: „Werden jeden Cent umdrehen müssen“

Sozialhilfe-Debatte: NEOS wollen anderes Modell als SPÖ

In der Sozialhilfe-Debatte will die pinke Parteichefin, dass es künftig ein degressives Modell bei den Zuschüssen für Kinder gibt. In Wien, wo die NEOS in einer Koalition mit der SPÖ sind, wird unabhängig von der Anzahl der Kinder in einer Familie, für jedes Kind gleich viel an Sozialhilfeunterstützung gezahlt. Das zeigte sich zuletzt an dem Beispiel der neunköpfigen syrischen Familie, die pro Monat 4600 Euro Sozialhilfe erhält. Hier wollen die Pinken ein anderes Modell als ihr Koalitionspartner SPÖ.