Bäder setzen wegen Personalmangel auf Technik

So hat das Strandbad am Attersee seit Dienstag an der Kassa auf Automatenbetrieb umgestellt. Was bedeutet, dass Tickets dort an einzelnen Tagen nur mit Bankomatkarte gekauft werden können. „Der Probebetrieb ist reibungslos verlaufen, wir hatten an dem Tag 700 Besucher im Bad. Nur eine Frau hatte keine Bankomatkarte dabei. Ihr habe ich dann das Ticket gekauft und dem Kind noch ein Eis dazu“, erzählt der Atterseer Bürgermeister Rudolf Hemetsberger (Grüne). Tageweise werde auch Gemeindepersonal die Kassatätigkeit übernehmen, aber „der Automat ist eine gute Ergänzung und funktioniert“.