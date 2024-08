Mit 95 Jahren immer noch täglich hinter der Budel

1993 hat sie das Zepter dann an Tochter Rosmarie übergeben. Die Zukunft für Heurigen sieht die außergewöhnliche Frau nicht ganz so rosig. Der Konsum der Gäste sei in den letzten Jahren nämlich stark zurückgegangen. Doch wie lange will unsere Wienerin der Woche noch weiterarbeiten? „Ich höre erst auf, wenn ich in Pension gehe“, lacht die agile 95-Jährige.