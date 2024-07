App vernetzt jetzt Hilfesuchende mit Helfern

Netzwerk der Hilfsbereitschaft

Genau hier setzt die App von Thomas Nayer an. Mit do-gether hat er ein Netzwerk geschaffen, dass Hilfesuchende und Helfende unkompliziert miteinander verbindet. Wer Hilfe benötigt, stellt seinen Auftrag in die App, wer helfen möchte, nimmt diesen an. Die Helfenden erhalten eine monetäre Wertschätzung. So soll das Gefühl der ewigen Dankbarkeit schwinden, welches für Menschen die öfter Hilfe benötigen, einen negativen Beigeschmack bekommt.