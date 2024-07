Taxler verwandelte ein Unglück in ein „Wunder“

Es geht Karin G. nicht nur darum, dass sie ihre Geldbörse wieder hat. Es geht ihr darum, dass Taxifahrer Jakub Z. – seit Jahrzehnten auf Wiens Straßen unterwegs – den Verlust des Börs’ls am Freitag vor zwei Wochen in seinem Auto am Ende in ein „wunderschönes Erlebnis“ verwandelt hatte, weil er als „toller Mensch“ auf Frau G. nachhaltigen Eindruck machte.