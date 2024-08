ÖFB-Unparteiische fiebert WM in Kolumbien entgegen

Am 31. August startet in Kolumbien die U20-Weltmeisterschaft der Frauen. Das ÖFB-Team hat erstmals die Qualifikation für ein WM-Turnier geschafft und mit Altachs Emilia Purtscher ist auch eine Vorarlbergerin mit dabei – allerdings nicht die einzige! Denn auch an der Seitenlinie wird es in Südamerika Ländle-Power geben.