Nach Durststrecke: Konditor hat das Zusperren satt

Krankenhausstraße: Comeback noch im Herbst?

Und plötzlich scheint auch das Comeback der Filiale in der Krankenhausstraße wieder in greifbarer Nähe. Seit September 2022 ist der Standort an der Ecke zur Eisenhandstraße geschlossen – auch hier hatte der Personalmangel für das Aus gesorgt, das verschmerzbarer war, weil Jindrak am Südbahnhofmarkt vertreten ist.