Ein Original, an dem sich die Geister scheiden

Was für Salzburg die Mozartkugel oder für Wien die Sachertorte ist, ist für Oberösterreichs Landeshauptstadt die Linzer Torte. „Sie ist das süße Souvenir der Stadt Linz“, schwärmt Konditormeister Leo Jindrak über den Mehlspeisenklassiker, der in seinem Betrieb mittlerweile sogar in einer veganen Variante gebacken wird - mit pflanzlichem Fett und Ei-Ersatz statt Butter und frischen Eiern.