Warum Torten-Pfuscher nun mehr ins Visier geraten

„Ich kenn da jemanden, der Top-Qualität zu einem günstigen Preis liefert.“ So fangen Gespräche an, die zu jemandem führen können, der illegal arbeitet. Wenn‘s um Tortenkunstwerke für Taufen, Hochzeiten und Co. geht, blüht der Pfusch. Eine Backkünstlerin aus Oberösterreich, die über Social Media ihre Produkte verkaufte, geriet ins Fadenkreuz der Ermittler.