Aktion scharf gegen den Torten-Pfusch regt auf

Eine illegale Tortenbäckerin, die in Oberösterreich aufgeflogen ist, lässt in der Konditorenbranche die Wogen hochgehen. Bundesinnungsmeister Leo Jindrak kündigte ein schärferes Vorgehen gegen Betriebe, die schwarz arbeiten, an. Wie finden das die Menschen im Land? Die Leser auf krone.at diskutieren heiß.