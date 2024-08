Ärztekammer probt Aufstand gegen Teile der Reform

Zur Erklärung: Derzeit gibt es in den Bundesländern unterschiedliche Honorierungssysteme für Kassenärzte, basierend auf länderspezifischen Leistungskatalogen. „Werden die Honorare pauschaliert, besteht die Gefahr, dass beispielsweise aufwändige Untersuchungen, die bisher extra abgegolten werden, nicht mehr in den Ordinationen durchgeführt und die Patienten stattdessen in die ohnedies schon überfüllten Spitalsambulanzen überwiesen werden“, ergänzt Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP).