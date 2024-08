Altstadtzauber: So läuft Tag für Stadtrichter ab

Im Schnitt zehn Stunden Spenden sammeln

„Meine Aufgabe ist es hier am Eingang des Flohmarkts Spenden zu sammeln – denn jeder Euro zählt!“, so Stadtrichter Jürgen Thurner. Heuer wird für die Kinderkrebshilfe und Unwetteropfer gesammelt. „Wir versuchen natürlich nicht direkt in der Sonne zu stehen, immerhin steht jeder Stadtrichter dort im Schnitt zehn Stunden.“