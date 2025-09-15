Wie Papst Pius II. Klagenfurt zum Namen verhalf

Geldbeutel auf Mehltruhe war verschwunden

Vielleicht wollte man auf die Sage vom Bäckerjungen anspielen, der damals in Klagenfurt lebte. Er musste die zum Einkaufen des Getreides bereiteten Geldsäcke auf eine Mehltruhe legen. Einmal öffnete der Bäckerjunge die Kiste. Da die Geldscheine damals klein waren und der Meister sie überdies zusammengefaltet hatte, merkte der Junge nicht, dass sie beim Heben des Deckels abglitten und in den Mehlstaub hinter der Truhe fielen. Ohne das verlorene Geld lange zu suchen, bezichtigte der Meister sogleich den armen Knaben des Diebstahls und zeigte ihn bei den Stadtrichtern an, die ihn zum Tod auf dem Galgen verurteilten. Allein der Vorwurf reichte zum Schuldspruch, der Junge wurde gehängt. Danach fand der Bäcker hinter dem Mehlkasten das verlorene Geld und war verzweifelt.