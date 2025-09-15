Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Müller dreht in Heimat

Wie Papst Pius II. Klagenfurt zum Namen verhalf

Kärnten
15.09.2025 16:00
Der Galgen bescherte Klagenfurt laut einer Sage seinen Namen.
Der Galgen bescherte Klagenfurt laut einer Sage seinen Namen.(Bild: Mario Barta)

Rosenheim-Cop Max Müller tritt in Österreich auch in der ORF-Serie „Der Sagenjäger auf“. Jetzt drehte er wieder fünf Tage in seiner Heimatstadt Klagenfurt. Sogar Papst Pius II. soll laut einer Sage dafür veranwortlich sein, dass Klagenfurt zu seinem Namen kam.

0 Kommentare

Vor einem Monat drehte Max Müller in Tiffen, jetzt ging er wieder einer Sage in Klagenfurt nach. Denn die Landeshauptstadt hat in früheren Zeiten den Namen Glanfurt getragen – also nach der über die Glan führenden Furt.  Bis eine Begebenheit die Bürger bewog, ihren Ort umzutaufen. Die Sage erzählt von einer satirischen Anekdote.  Es sei im 15. Jahrhundert Sitte gewesen, bei Rechtsverfahren gegen Diebe, sie ohne weiteres aufzuhängen. „Erwahre sich die Anklage, so bleibt der Dieb am Galgen hängen, stellt sich nach dem Tod jedoch die Unschuld heraus, so nehme ihn die Stadt vom Galgen, begrabe ihn in dem Friedhof und halte in der Kirche eine Messe für ihn ab“, übermittelt die Sage.

Geldbeutel auf Mehltruhe war verschwunden
Vielleicht wollte man auf die Sage vom Bäckerjungen anspielen, der damals in Klagenfurt lebte. Er musste die zum Einkaufen des Getreides bereiteten Geldsäcke auf eine Mehltruhe legen. Einmal öffnete der Bäckerjunge die Kiste. Da die Geldscheine damals klein waren und der Meister sie überdies zusammengefaltet hatte, merkte der Junge nicht, dass sie beim Heben des Deckels abglitten und in den Mehlstaub hinter der Truhe fielen. Ohne das verlorene Geld lange zu suchen, bezichtigte der Meister sogleich den armen Knaben des Diebstahls und zeigte ihn bei den Stadtrichtern an, die ihn zum Tod auf dem Galgen verurteilten. Allein der Vorwurf reichte zum Schuldspruch, der Junge wurde gehängt. Danach fand der Bäcker hinter dem Mehlkasten das verlorene Geld und war verzweifelt.

Max Müller drehte in seiner Heimatstadt Klagenfurt.
Max Müller drehte in seiner Heimatstadt Klagenfurt.(Bild: Mario Barta)
Auch die Nixen von der Sattnitz kamen vor.
Auch die Nixen von der Sattnitz kamen vor.(Bild: Mario Barta)
Max Müller bei Dreharbeiten in seiner Heimatstadt.
Max Müller bei Dreharbeiten in seiner Heimatstadt.(Bild: Mario Barta)
Der Galgen wurde in Hochosterwitz aufgebaut.
Der Galgen wurde in Hochosterwitz aufgebaut.(Bild: Mario Barta)

Damals häuften sich in Kärnten solche Fälle, dass sogar Papst Pius II., der zwischen 1458 und 1464 Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche war, davon erfuhr. Er wandte sich schriftlich an die Bürger und forderte, dass solche Todesurteile sich nicht wiederholen dürften. Zu wertvoll sei das Leben. Die ganze Bürgerschaft beschloss daraufhin einstimmig, dass der Ort Klagenfurt heißen sollte, damit es für immer vorbei sein sollte mit Klagen über solch ungerechtfertigte Urteile.

Bäckerjunge auf Wand verewigt
Der beliebte „Rosenheim Cop“ Max Müller hat in seiner Heimstadt Klagenfurt und Hochosterwitz fünf Tage gedreht. „Die Szene mit den Stadtrichtern spielte im Wappensaal“, erzählt Kameramann Mario Barta. Das Klagenfurter Rathaus stand damals noch am Alten Platz, wo beim Bäckerhaus vis a vis sogar das Gesicht des Bäckerjungen als steinerner Kopf eingemauert wurde  und das ungerechte Todesurteil auch hiermit sühnen sollte.

Am Montag übersiedelte Max Müller und das Filmteam nach Zauchensee, wo der nächste „Sagenjäger gedreht“ wird.

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
158.499 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.653 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
117.684 mal gelesen
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3621 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2249 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2090 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Kärnten
Müller dreht in Heimat
Wie Papst Pius II. Klagenfurt zum Namen verhalf
Neues Projekt
Mit Jugendorchester zum musikalischen Nachwuchs
Drei Spendenempfänger
Jetzt geht‘s um die Wurst: Bewerb der Fleischer
Angst vor EU-Regeln
Braucht jedes Brett bald eine Kennzahl?
Über den „Frühstarter“
Eindeutig zweideutig! Kühbauer sorgt für Lacher
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf