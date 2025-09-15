Bub (4) von Kuh getreten: Per Heli ins Spital!

Dramatischer Vorfall auf einer Weide in Spittal an der Drau in Kärnten: Vor den Augen der Mutter wurde ein Vierjähriger von einer Kuh umgestoßen und getreten.
Im Beisein ihres vierjährigen Sohnes schaute eine 35-Jährige am Montagnachmittag auf der eigenen Weide bei Winklern nach dem Rechten bei der Kuhherde. Dabei kam es vor den Augen der Mutter zu einem folgenschweren Vorfall.
Ein Rind stieß erst das Kleinkind um und trat schließlich auch einmal gegen den vierjährigen Buben aus.
Nach Erstversorgung in Spital geflogen
Nach der sofortigen Alarmierung der Rettungskräfte wurde das verletzte Kind nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber Christophorus 7 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.
