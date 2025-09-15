Xaver Schlager droht wochenlange Pause

Leipzig bleibt vage

„Er wird dem Team vorerst nicht zur Verfügung stehen“, teilte Leipzig mit, ohne eine Ausfallzeit bekannt zu geben – das hänge vom Heilungsverlauf ab. Laut der „Bild“-Zeitung ist die Verletzung nicht allzu schlimm, aber er dürfte wohl mindestens bis zur nächsten Länderspielpause in drei Wochen ausfallen.