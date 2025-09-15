Xaver Schlager droht wochenlange Pause

Bitter! Erst zu Saisonbeginn hatte ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager nach langer Verletzungspause sein Comeback für RB Leipzig gegeben. Nun hat er sich eine Wadenverletzung zugezogen, die ihn möglicherweise einige Wochen außer Gefecht setzt.
Der 27-Jährige musste beim Sieg gegen Mainz am Samstag bereits nach einer halben Stunde wegen muskulärer Probleme in der rechten Wade vom Platz. Eine MRT-Untersuchung am Montag gab nun Aufschluss: Schlager erlitt einen Faserriss und fällt nun aus.
Leipzig bleibt vage
„Er wird dem Team vorerst nicht zur Verfügung stehen“, teilte Leipzig mit, ohne eine Ausfallzeit bekannt zu geben – das hänge vom Heilungsverlauf ab. Laut der „Bild“-Zeitung ist die Verletzung nicht allzu schlimm, aber er dürfte wohl mindestens bis zur nächsten Länderspielpause in drei Wochen ausfallen.
Ob der frühere Salzburger gegen San Marino (9.10.) und Rumänien (12.10.) auflaufen kann, ist also fraglich.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.