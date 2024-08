Eintauchen in eine bunte, magische Welt

Nur noch dreimal schlafen, dann beginnt das zauberhafte Familienfest in der Altstadt von Klagenfurt! Die ersten Arbeiten in der Organisation dafür liegen bereits ein gutes Jahr zurück: So früh muss Roman Merwa Musiker und Kleinkünstler engagieren. Vier Bühnen für Bands fast aller Genres und acht weitere Spielflächen für Jongleure, Akrobaten, Puppenspieler, Clowns und weitere begnadete Entertainer werden für die Besucher am Altstadtzauber eingerichtet – Spielbetrieb ist Freitag und Samstag von 14 bis 24 Uhr. Knapp 200 Shows stehen auf dem umfangreichen, bunten Programm.