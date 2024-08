13-Jähriger verletzte Frau und raubte sie aus

Großfahndung mit Hubschrauber

In weiterer Folge zwang er sie, ihm Bargeld und andere Wertgegenstände zu geben. Dann trat der junge Räuber die Flucht an. Weit kam er allerdings nicht. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein, in die auch die Flugpolizei eingebunden war. Zudem wurden Videoaufzeichnungen vom Grundstück der ausgeraubten Frau ausgewertet. So dauerte es nicht lange, bis der Exekutive das kriminelle Früchtchen ins Netz ging.