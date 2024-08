Gaspreis in Europa steigt auf Jahreshoch

Der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat legte in Amsterdam um mehr 5,7 Prozent auf 38,78 Euro je Megawattstunde (MWh) zu. Am Markt wurde auf die Angriffe der Ukraine auf russisches Staatsgebiet verwiesen. Die Kämpfe finden offenbar in der Nähe von Sudscha statt, eines wichtigen Einspeisepunktes für Erdgas.