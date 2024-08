Notstand in russischer Grenzregion ausgerufen

Dies teilte der Gouverneur der Region, Alexej Smirnow, am Mittwochabend in einem Posting auf der Nachrichten-App Telegram mit. Die Ukraine ist bei einem Gegenangriff weit auf russisches Gebiet bei Kursk vorgestoßen. Die Offensive hatte nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums am Dienstag begonnen und am Mittwoch den Nordwesten der Stadt Sudscha erreicht. Ein Korrespondent des russischen Staatsfernsehens meldete, der Gegner sei zehn Kilometer weit auf russisches Gebiet vorgedrungen. Verschiedene Blogger schätzen die Stärke der Ukrainer auf zwischen 900 und 2000 Mann.