Angriff auf Kohlegrube

Russland beschießt Mine: 150 Bergleute eingesperrt

Außenpolitik
26.08.2025 16:54
Derzeit wird nach allen Kräften versucht, die eingeschlossenen Arbeiter zu bergen.
Derzeit wird nach allen Kräften versucht, die eingeschlossenen Arbeiter zu bergen.(Bild: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Fast 150 Bergleute in der Ostukraine sitzen Medien zufolge wegen eines russischen Angriffs auf ihre Kohlegrube unter Tage fest.

Trotz des Risikos russischer Angriffe versucht die Ukraine, Industrieanlagen und Bergwerke in Betrieb zu halten. Durch den aktuellen Beschuss sei jedoch die Stromversorgung der Grube von Biloserske bei Dobropillja ausgefallen, berichteten ukrainische Medien. Der Betreiber, der ukrainische Stromversorger DTEK, nannte den genauen Ort nicht, bestätigte aber auf Telegram den Angriff. Ein Arbeiter sei getötet, drei weitere seien verletzt worden:

Es werde versucht, 146 eingeschlossene Bergarbeiter wieder an die Oberfläche zu holen. Der Chef der Bergarbeitergewerkschaft, Mychajlo Wolynez, sprach von 148 eingeschlossenen Bergleuten. Ein örtlicher Telegramkanal zeigte das Foto einer dichten schwarzen Rauchwolke über dem Bergwerk.

Russischer Vorstoß bei Dobropillja abgewehrt
Dobropillja liegt in dem Teil des ukrainischen Gebietes Donezk, der bisher von ukrainischen Truppen verteidigt wird. Vor einigen Wochen waren russische Stoßtrupps durch die dünn besetzten ukrainischen Linien bis kurz vor die Bergbaustadt vorgedrungen. Die Ukrainer drängten die Russen aber wieder zurück. Das betroffene Bergwerk liegt etwa 15 Kilometer von der Front entfernt.

