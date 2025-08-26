Verliert die AUA jetzt auch Arbeitsplätze?

Wie am gestrigen Montag bekannt wurde, plant die Lufthansa-Gruppe eine große Umstrukturierung. Diese bringt vor allem mehr Macht für die Konzernzentrale und weniger Kompetenzen für die Tochtergesellschaften, wie etwa die AUA. Die Gewerkschaft vida zeigt sich nun besorgt um mögliche Jobverluste bei der heimischen Tochter der Lufthansa. Sogenannte „Wet-Leases“, bei denen bei Nachfragespitzen oder Ausfällen kurzfristig fremde Maschinen und Crews angemietet werden können, könnten den Standort aushöhlen, fürchtet die Gewerkschaft.