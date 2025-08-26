Verliert die AUA jetzt auch Arbeitsplätze?

Am Montag hat die Lufthansa große Umstrukturierungen im Konzern bekanntgegeben. Diese schränken unter anderem die Macht der AUA ein. Gewerkschafter zeigen sich besorgt: Könnte der Konzernumbau die Airline auch Arbeitsplätze kosten?
Wie am gestrigen Montag bekannt wurde, plant die Lufthansa-Gruppe eine große Umstrukturierung. Diese bringt vor allem mehr Macht für die Konzernzentrale und weniger Kompetenzen für die Tochtergesellschaften, wie etwa die AUA. Die Gewerkschaft vida zeigt sich nun besorgt um mögliche Jobverluste bei der heimischen Tochter der Lufthansa. Sogenannte „Wet-Leases“, bei denen bei Nachfragespitzen oder Ausfällen kurzfristig fremde Maschinen und Crews angemietet werden können, könnten den Standort aushöhlen, fürchtet die Gewerkschaft.
„Wet-Leases problematisch für österreichische Arbeitsplätze“
„Schon jetzt sind deutliche Anzeichen erkennbar, dass der Standort Österreich geschwächt wird. Wenn die AUA weiter an Bedeutung verliert, sind auch die österreichischen Arbeitsplätze bedroht“, sagte Daniel Liebhart, Luftfahrtexperte der Gewerkschaft vida. Wet-Leases seien mittlerweile gängige Praxis. „Damit verlieren österreichische Beschäftigte Stück für Stück ihre Einsatzmöglichkeiten“, so Liebhart. Zudem könnten österreichische Arbeits- und Sozialstandards unterwandert werden, da ausländische Crews oft keinen Kollektivvertrag hätten.
Weniger Flugzeuge = weniger Arbeit
Auch sieht die Gewerkschaft die Gefahr eines Umbaus der Konzern-Flotte zugunsten größerer Airbusse. Dadurch könne sich die Zahl der in Wien stationierten Maschinen reduzieren, so die Befürchtung. „Weniger Flugzeuge in Wien bedeuten weniger Arbeit für österreichisches Personal – und mehr Auslagerung ins Ausland“, sagte der Gewerkschafter, der für „gezielte Investitionen in die AUA“ und eine klare Zusage zu genügend Flugzeugen und Crews in Wien plädiert.
