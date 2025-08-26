Proteste für Abkommen mit Hamas in Israel

Die Hamas veröffentlichte zuletzt ein Propaganda-Video, in dem der bis auf die Knochen abgemagerte Evyatar David zu sehen war. Darin muss er in einem engen Tunnel und im Sand „sein eigenes Grab“ schaufeln. Zudem wurde ihm eine Konservendose mit Bohnen gereicht. „Wir alle müssen uns engagieren, und wir alle müssen diesen Alptraum beenden und alle nach Hause bringen“, sagte Avital.