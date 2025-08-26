Ersatzmann Ben Turner gewinnt längste Etappe

Der Rückstand des Osttirolers von 16 Sekunden wird sich am Mittwoch aber höchstwahrscheinlich vergrößern. Denn sein Decathlon-Aufgebot ist im Teamzeitfahren über 24 km mit Start und Ziel in Figueres gegen die Topmannschaften wie Vingegaards Visma-Truppe krasser Außenseiter. Das gilt auch für Gaudu und seine Groupama-Kollegen, weshalb der Franzose das Rote Trikot wohl wieder abgeben wird müssen.