Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vuelta

Ersatzmann Ben Turner gewinnt längste Etappe

Sport-Mix
26.08.2025 17:04
Ben Turner
Ben Turner(Bild: AFP)

Der Brite Ben Turner hat am Dienstag im Massensprint die längste Etappe der diesjährigen Vuelta gewonnen. Der 26-Jährige aus dem Team Ineos hatte nach 206,7 km von Susa in Italien ins französische Voiron vor Auftaktsieger Jasper Philipsen die Nase vorne.

0 Kommentare

Philipsens Anfahrer Edward Planckaert wurde nach suboptimaler Arbeit des Alpecin-Sprintzuges Dritter. Für den erst einen Tag vor Beginn als Ersatz ins Aufgebot gerutschten Turner ist es der erste Grand-Tour-Erfolg.

David Gaudu
David Gaudu(Bild: AFP)

Gall Gesamt-24.
Im Gesamtklassement liegt nach vier Tagen aufgrund der insgesamt besseren Tageseinzelergebnisse nun David Gaudu vor dem zeitgleichen Topfavoriten Jonas Vingegaard vorne. Der ebenfalls mit dem Hauptfeld angekommene Felix Gall ist um eine Position verbessert nun 24.

Felix Gall
Felix Gall(Bild: AFP)

Der Rückstand des Osttirolers von 16 Sekunden wird sich am Mittwoch aber höchstwahrscheinlich vergrößern. Denn sein Decathlon-Aufgebot ist im Teamzeitfahren über 24 km mit Start und Ziel in Figueres gegen die Topmannschaften wie Vingegaards Visma-Truppe krasser Außenseiter. Das gilt auch für Gaudu und seine Groupama-Kollegen, weshalb der Franzose das Rote Trikot wohl wieder abgeben wird müssen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
119.090 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
93.872 mal gelesen
Symbolbild
Salzburg
„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“
90.763 mal gelesen
Am Samstag ging es für viele Reisende in Richung Süden (Symbolbild).
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1339 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
974 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
965 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Mehr Sport-Mix
Vuelta
Ersatzmann Ben Turner gewinnt längste Etappe
Badminton
WM-Auftaktniederlagen für die Österreicher!
Vuelta a España
Franzose Gaudu gewinnt Bergaufsprint vor Pedersen!
Adieu nach 22 Jahren
Das Herz der Fivers: Markus Kolar im Portrait
Krone Sport News:
Die violette Talfahrt ++ Medwedew rastet aus

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf