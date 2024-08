Im ersten Halbjahr gab es 36 Abschiebungen pro Tag

Unzufrieden mit der Bilanz des Innenministeriums ist erwartungsgemäß die FPÖ. „Angeführt wird die Abschiebestatistik von Slowaken, Ungarn und Rumänen! Daran hat sich auch im ersten Halbjahr 2024 so gut wie nichts geändert, in dem nur 15 Syrer und 9 Afghanen abgeschoben wurden. Das sind die Fakten, die der ÖVP-Innenminister bewusst verschweigt, um die Bürger zu täuschen“, sagte Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer in einer Aussendung.