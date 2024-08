Liebe, Spaß und Mode: Emily rettet unseren Sommer

Mit der Zeit dürfte das Drehen in Paris und Umgebung aber auf die Serienmacher hinter Darren Star („Sex and the City“) abgefärbt haben, denn die Serie hat mittlerweile mehr Nuancen als früher und zeigt in den neuen Folgen sehr viele Szenen auf Französisch (mit Untertiteln) – was vor allem dem amerikanischen Publikum normalerweise nicht allzu gern zugemutet wird.