„Joker“ & Co.: Hollywood-Power für die Kino-Saison

Auf der Biennale in Venedig, die am 28. August startet, feiert etwa „Joker: Folie à Deux“ Premiere (ab 3. Oktober im Kino). Darin spielt Joaquin Phoenix erneut seinen tragischen Joker, dieses Mal mit Lady Gaga als Harley Quinn an seiner Seite. Außerdem ist am Lido das erste Mal „Beetlejuice Beetlejuice“ (ab 12. September) zu sehen, der zweite Teil der Horrokomödie von Tim Burton mit Winona Ryder, Michael Keaton und „Wednesday“-Senkrechtstarterin Jenna Ortega.