Iran kündigt Angriff über ungarischen Minister an

Trump: „Angriff noch heute Nacht“

Angesichts dieser Eskalationsspirale versuchen die USA einen großen Krieg im Nahen Osten doch noch abzuwenden. „Wir führen fast rund um die Uhr intensive diplomatische Gespräche mit einer ganz einfachen Botschaft: Alle Parteien müssen von einer Eskalation absehen“, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Montag. Der genaue Zeitpunkt des erwarteten Angriffs auf Israel ist weiter unklar, nach Medienberichten könnte er aber unmittelbar bevorstehen. Ex-US-Präsident Donald Trump erklärte am Montag (Ortszeit) in einem Gespräch mit dem Influencer und Streamer Adin Ross, dass der Iran Israel „noch heute Nacht“ angreifen werde. Dabei handle es sich um „keine Geheimdienstinfo“, betonte der republikanische Präsidentschaftskandidat.