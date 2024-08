Pensionist empört: „Hier geht es um Leben und Tod“

Rudolf Fröhler ist Pensionist, lebt in der Nähe eines Bahnübergangs in Mauerkirchen. Der 74-Jährige hat viel Zeit, um seine Umgebung zu sondieren. Und deshalb ist ihm aufgefallen, dass genau dort der Schranken oft nicht funktioniert. „Ich habe es viermal beobachtet. Und am 15. Juli ist zwischen 20 und 23 Uhr gar nichts gegangen. Die Ampel war zwar auf Rot, aber der Schranken offen. In den drei Stunden muss der Zugführer gewusst haben, dass das Klumpert nicht geht, da hat es jedes Mal ein Signal gegeben, als er vorbeigefahren ist. Ich hoffe nur, dass jetzt endlich gehandelt wird, bevor ein Unglück passiert“, ist Fröhler empört.