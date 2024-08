Rednex stürmen Museumsquartier in Wien

Kurzerhand stürmten sie unangemeldet das Areal in der Wiener Innenstadt und nutzten alles, was ihnen in die Finger geriet: Umstehende Touristen fungierten als Statisten und „durften“ sogar mit nicht näher zu definierenden Flüssigkeiten um sich werfen, eine Eisdiele wurde „überfallen“ und siehe da, Mülltonnen lassen sich auch fahren. Sogar die historischen Brunnen auf dem Maria-Theresien-Platz zwischen den Museen machten sie sie zu ihrer Bühne.