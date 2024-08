„Auftakt gegen Graz war mehr positiv als negativ“

Das 0:0 verarbeitete der Trainer aber besser als seine Spieler. „Sie waren sehr enttäuscht. Ich auch, aber nur mit der ersten Halbzeit. Im zweiten Abschnitt habe ich das gesehen, was ich von ihnen sehen will. Das habe ich dem Team gesagt“, erklärt der 69-Jährige. „Wenn wir so weitermachen, holen wir uns bald den ersten Sieg.“