Babler: „Zeit, dass Banken etwas zurückgeben“

Die SPÖ ist laut Umfragen schon länger nur auf Platz 3 und also in der Defensive. Schließlich will man wieder mal mitregieren. Nun gedenkt Parteichef Andreas Babler das Land mit einer (Charme-) Offensive zu erobern – zumindest Teile davon. Die Sommertour hat begonnen. Babler zunächst in Salzburg. Er hat abgesehen von seinen Klassikern zu Teuerung und Reichensteuern eine weitere, aktuelle Botschaft parat.