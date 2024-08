„Swiftie“ Babler startete seine Wahlkampftour

SPÖ-Chef Andreas Babler startete seine Wahlkampftour „Mit Herz und Hirn“ am Freitag in Salzburg. Nicht ganz wie ein Popstar, denn Babler reist im Wohnmobil und nicht im Tourbus. In Wien grüßt die SPÖ die Taylor-Swift-Fans von Plakaten. Auch Babler ist schon ein „Swiftie“. „Natürlich, was soll ich sonst sagen“, meinte Babler.