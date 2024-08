Klimaaktivisten klebten vor Taylor-Swift-Konzert

Kritik an exzessiver Privatjet-Nutzung

Swift sei „das Symbol für die Loslösung der Reichen“ von der tatsächlichen Umweltsituation, besonders weil sie ihren Privatjet nutze, erklärte die Gruppe weiter. „Es kann keinen Feminismus ohne Taten zum Schutz vor dem Klimakollaps geben.“ Taylor Swift hält sich im Rahmen ihrer Welttournee zu insgesamt drei Konzerten in Warschau auf. Vom 8. bis 10. August tritt sie in Wien im Ernst-Happel-Stadion vor insgesamt rund 170.000 Fans auf.