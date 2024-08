In Oggau geht’s zum Lachen in den Keller!

Zahlreiche Publikumslieblinge

Tags darauf kommt der bayrische Musikkabarettist Willy Astor in den Weinkeller, am 14. September gastieren die Kernölamazonen mit ihrem „Best of“ ebendort. Am 15. September lädt Publikumsliebling Katharina Straßer zum mitreißenden Liederabend. Das zweite Wochenende (19.9.) wird von Komiker-Shootingstar Evelin Pichler eingeläutet. Am 20. folgt die lebende Legende Roland Düringer. Tags darauf wird es mit Monika Weinzettl & Gerold Rudle lustig.